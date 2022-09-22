Пушилин: ко всем военнопленным ДНР украинские националисты применяют пытки

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ко всем военнослужащим ВС РФ, ДНР и ЛНР, находящимся в плену у украинских военных, применяются пытки и унижения. Об этом глава Республики рассказал на телеканале "Россия 24".

"Все наши ребята подвергаются пыткам, унижениям, издевательствам, конечно, для них каждый день, каждый час является невыносимым в плане того, что им приходится пережить", — сказал Пушилин.

Глава ДНР уверен, что после проведения референдума процесс обмена военнопленными усложнится, именно поэтому власти старались быстрее провести последний обмен, состоявшийся в ночь на 22 сентября для того, чтобы успеть освободить как можно больше пленных военных Союзных сил.