По словам главы ДНР Дениса Пушилина, ко всем военнослужащим ВС РФ, ДНР и ЛНР, находящимся в плену у украинских военных, применяются пытки и унижения. Об этом глава Республики рассказал на телеканале "Россия 24".
"Все наши ребята подвергаются пыткам, унижениям, издевательствам, конечно, для них каждый день, каждый час является невыносимым в плане того, что им приходится пережить", — сказал Пушилин.
Глава ДНР уверен, что после проведения референдума процесс обмена военнопленными усложнится, именно поэтому власти старались быстрее провести последний обмен, состоявшийся в ночь на 22 сентября для того, чтобы успеть освободить как можно больше пленных военных Союзных сил.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.