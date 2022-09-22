Согласно заявлению главы ДНР Дениса Пушилина, обмен военнопленными было бы сложнее провести после референдума, поэтому было принято решение провести его, пока не началось голосование. Об этом глава ДНР сообщил на телеканале "Россия 24".
Пушилин добавил, что власти ДНР хотели "вытащить как можно больше наших ребят" из украинских застенков.
Глава ДНР добавил, что у представителей Республики в плену находится "на порядок больше ВСУшников".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.