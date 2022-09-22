Пушилин: обмен пленными специально провели до референдума

Согласно заявлению главы ДНР Дениса Пушилина, обмен военнопленными было бы сложнее провести после референдума, поэтому было принято решение провести его, пока не началось голосование. Об этом глава ДНР сообщил на телеканале "Россия 24".

Пушилин добавил, что власти ДНР хотели "вытащить как можно больше наших ребят" из украинских застенков.

Глава ДНР добавил, что у представителей Республики в плену находится "на порядок больше ВСУшников".