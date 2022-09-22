Бывший член Совета Федерации России Франц Клинцевич назвал главу правительства Польши Матеуша Моравецкого ручной собачкой Соединенных Штатов Америки за то, что тот нелестно высказался в адрес Москвы.
"Ручная собачка у большого, непорядочного хозяина с Запада, где и сосредоточена настоящая империя зла и лжи — беда земного шара", — подчеркнул он.
По словам экс-сенатора, премьер-министру Польши в скором времени будет некому "падать в ноги", потому как американское государство ждёт незавидная судьба.
"Моравецкий, жди, скоро ты будешь бегать из угла в угол, не зная, кому преклониться. Даже если не мы приведем это в исполнение, это сделает жизнь. С таким неблагодарным хозяином, как США, у Польши не может быть иного пути", — заключил он.
Ранее политолог Владимир Ераносян назвал Польшу ласковым телёнком США и Германии.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.