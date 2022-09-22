Представители силовых структур Белоруссии поручили "отслеживать" россиян, скрывающихся от частичной мобилизации.
По информации издания "Наша нива", гражданам РФ призывного возраста не удастся спрятаться от отправки на спецоперацию на Украине в Белоруссии.
"Пока что на уровне устных распоряжений доведено наблюдать за "квартирами на сутки", входить в контакт с собственниками жилья. Новые машины во дворах с российскими номерами также приказали отслеживать. Собирать информацию, проверять документы", — цитирует издание слова белорусского оперативника.
Сотрудник силового ведомства не исключил, что в случае выявления уклонистов их будут отправлять в Россию.
"Поймать уклониста — плёвая задача", — отметил собеседник издания.
Ранее в Латвии, Литве и Финляндии отказались помогать уклонистам РФ от частичной мобилизации.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.