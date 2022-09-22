В Белоруссии будут выявлять россиян, уклоняющихся от частичной мобилизации

Представители силовых структур Белоруссии поручили "отслеживать" россиян, скрывающихся от частичной мобилизации.

По информации издания "Наша нива", гражданам РФ призывного возраста не удастся спрятаться от отправки на спецоперацию на Украине в Белоруссии.

"Пока что на уровне устных распоряжений доведено наблюдать за "квартирами на сутки", входить в контакт с собственниками жилья. Новые машины во дворах с российскими номерами также приказали отслеживать. Собирать информацию, проверять документы", — цитирует издание слова белорусского оперативника.

Сотрудник силового ведомства не исключил, что в случае выявления уклонистов их будут отправлять в Россию.

"Поймать уклониста — плёвая задача", — отметил собеседник издания.

Ранее в Латвии, Литве и Финляндии отказались помогать уклонистам РФ от частичной мобилизации.