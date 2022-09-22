Макгрегор: ситуация на Украине складывается не лучшим образом для США

Для России на востоке Украины складываются благоприятные условия и укрепляются её позиции в мире, а США оказываются перед суровым выбором. Такое мнение высказал экс-советник министра обороны Америки, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

Он считает, что США придётся выбирать между заявлением об успешном "снижении российской военной мощи" на Украине и сворачиванием своих действий и риском региональной войной с Россией, которая охватит Европу, пишет The American Conservative.

По словам отставного американского военного, конфликт спровоцировал Вашингтон, который использовал его для продажи истребителей F-35 Германии, а также большого количества радаров, ракет и другого оружия союзникам из Центральной и Восточной Европы.

Но в свете объявленной в России частичной мобилизации ситуация на Украине складывается не лучшим образом для правительства США, заключил Макгрегор.