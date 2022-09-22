Министр обороны ФРГ: военная поддержка Украины будет продолжена

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что ФРГ и другие страны ЕС намерены продолжить поставки оружия на Украину в ответ на заявление президента РФ Владимира Путина, посвящённого поддержке референдумов на освобождённых территориях и частичной мобилизации в России.

"Ответ, который мы дадим, очень последовательный и сплоченный. И отклонения не последует. Мы и далее будем поддерживать Украину в их смелой борьбе", - заявила Ламбрехт на совместной пресс-конференции с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню.

Также Ламбрехт пообещала, что Киев дополнительно получит от Германии РСЗО и артиллерийские комплексы.