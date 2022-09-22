Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что ФРГ и другие страны ЕС намерены продолжить поставки оружия на Украину в ответ на заявление президента РФ Владимира Путина, посвящённого поддержке референдумов на освобождённых территориях и частичной мобилизации в России.
"Ответ, который мы дадим, очень последовательный и сплоченный. И отклонения не последует. Мы и далее будем поддерживать Украину в их смелой борьбе", - заявила Ламбрехт на совместной пресс-конференции с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню.
Также Ламбрехт пообещала, что Киев дополнительно получит от Германии РСЗО и артиллерийские комплексы.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.