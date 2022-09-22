Le Figaro: половина французов опасаются ядерного удара РФ

Более половины французов боятся ядерного удара РФ. Это показали данные опроса, проведённого порталом Le Figaro.

Читатель Maurice Theillier пишет, что ядерное оружие нужно не для применения, а для запугивания потенциальных противников.

"Господин Путин, как и другие лидеры стран, имеющих в своём распоряжении ядерное оружие, прекрасно понимает: ядерное оружие нужно не для использования. Оно нужно для того, чтобы устрашить потенциальных противников. Все понимают, что наказание за такое использование будет быстрым и страшным", — пишет он.

Другой читатель полагает, что поддержка Украины может привести к плачевным последствиям в Европе. В ЕС пострадают не только экономика и инфраструктура стран, но и будет наплыв более 20 миллионов беженцев из Украины.

"А вот у США всё будет в порядке: никаких тебе рисков радиации, да ещё к тому же прекрасные перспективы для торговли оружием. Европа, правда, окажется на коленях. Евро упадёт по отношению к доллару, и американцы смогут скупить все наши фирмы по бросовым ценам", — пишут читатели.