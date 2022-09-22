Более половины французов боятся ядерного удара РФ. Это показали данные опроса, проведённого порталом Le Figaro.
Читатель Maurice Theillier пишет, что ядерное оружие нужно не для применения, а для запугивания потенциальных противников.
"Господин Путин, как и другие лидеры стран, имеющих в своём распоряжении ядерное оружие, прекрасно понимает: ядерное оружие нужно не для использования. Оно нужно для того, чтобы устрашить потенциальных противников. Все понимают, что наказание за такое использование будет быстрым и страшным", — пишет он.
Другой читатель полагает, что поддержка Украины может привести к плачевным последствиям в Европе. В ЕС пострадают не только экономика и инфраструктура стран, но и будет наплыв более 20 миллионов беженцев из Украины.
"А вот у США всё будет в порядке: никаких тебе рисков радиации, да ещё к тому же прекрасные перспективы для торговли оружием. Европа, правда, окажется на коленях. Евро упадёт по отношению к доллару, и американцы смогут скупить все наши фирмы по бросовым ценам", — пишут читатели.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.