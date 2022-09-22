Латвия и Финляндия отказались помогать уклонистам РФ от частичной мобилизации

Страны Прибалтики и Финляндия не захотели спасать у себя россиян, бегущих от частичной мобилизации из страны.

Иностранные государства ясно выразили свою позицию по поводу эмигрантов из России, уклоняющихся от участия в спецоперации на Украине.

"Спасение всех граждан России от мобилизации, наверное, не входит в обязанности Литвы и других соседних стран", — сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

В МИД Латвии отметили, что в целях безопасности не будут выдавать гуманитарные визы гражданам РФ.

Представители Финляндии объяснили, что страна не планирует выдавать визы россиянам призывного возраста при наличии "неясности в документах" или в случае, если они не собираются вернуться в Россию.

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что правительство готовит документ об отсрочке от частичной мобилизации.