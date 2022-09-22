Страны Прибалтики и Финляндия не захотели спасать у себя россиян, бегущих от частичной мобилизации из страны.
Иностранные государства ясно выразили свою позицию по поводу эмигрантов из России, уклоняющихся от участия в спецоперации на Украине.
"Спасение всех граждан России от мобилизации, наверное, не входит в обязанности Литвы и других соседних стран", — сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.
В МИД Латвии отметили, что в целях безопасности не будут выдавать гуманитарные визы гражданам РФ.
Представители Финляндии объяснили, что страна не планирует выдавать визы россиянам призывного возраста при наличии "неясности в документах" или в случае, если они не собираются вернуться в Россию.
Ранее Дмитрий Песков рассказал, что правительство готовит документ об отсрочке от частичной мобилизации.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.