Межуев: мобилизация в РФ выявила партию мира в НАТО

После объявления решения Владимира Путина о частичной мобилизации в лагере западных стран произошёл переполох. В Белом доме срочно переписали речь Джо Байдена для Генассамблеи ООН. В ней американский президент начал с ложного цитирования президента РФ о ядерной угрозе. Но не все союзники Соединённых штатов по НАТО поддержали Байдена.

"Речь Байдена показала, что российской дипломатии нужно бить в одну точку: именно США настояли на отказе от стамбульских соглашений. Путин на это указывал, а Байден никак не комментировал, но в каждой своей речи вынужден как бы защищаться от этих обвинений", — сообщил эксперт-американист Борис Межуев для газеты "Взгляд".

Межуев отметил указание Байдена на "справедливый" конец конфликта на Украине. Выступление президента США было поддержано Британией, Литвой, Германией. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предложили сторонам уладить конфликт дипломатическим путём.