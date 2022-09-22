Кедми заявил, что Запад растерян из-за судьбоносного заявления Путина

Слова президента России Владимира Путина о проведении частичной мобилизации и о готовности защищать свою территорию любыми средствами шокировали Запад. Об этом заявил военный эксперт, политолог Яков Кедми.

Он отметил, что Москва переходит к новому этапу спецоперации на Украине, но западные кураторы киевского режима до сих пор не осознают этого.

Более того, ни США, ни Европа не отреагировали на заявление главы Минобороны России Сергея Шойгу о колоссальных потерях украинской армии — 100 тысяч человек.

"То, что их ждёт сегодня, намного более важно для выживания ВСУ, чем события последних месяцев. Они к этому не готовы", — отметил Кедми в программе "Вечер с Владимиром Соловьёвым".