Издание The American Conservative сравнило Зеленского с Гитлером

Президент Украины Владимир Зеленский ведёт себя, как лидер нацистской Германии Адольф Гитлер, сообщает издание The American Conservative.

По словам автора материала, украинский лидер использует тактику, при которой погибнет множество бойцов Вооружённых сил Украины.

"Зеленский (предположительно по совету своих американских и британских военных советников) так же, как и Гитлер в 1942 году, принял стратегию удержания позиций на востоке Украины", — отметил журналист.

По его словам, подобная стратегия приводит к тому, что украинская армия терпит большие потери.