Часть Николаевской области будет участвовать в референдуме о присоединении к РФ

Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что часть Николаевской области, которая была освобождена российскими войсками, временно включат в состав Херсонской, чтобы люди смогли принять участие в референдуме о вхождении в состав РФ.

В настоящее время армия России освободила Снигиревский и Александровский муниципальные округа Николаевской области. Жители этих территорий смогут проголосовать 23-27 сентября.

Сальдо выразил надежду, что в скором времени Николаев и Одесса присоединятся к России.