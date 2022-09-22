Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что часть Николаевской области, которая была освобождена российскими войсками, временно включат в состав Херсонской, чтобы люди смогли принять участие в референдуме о вхождении в состав РФ.
В настоящее время армия России освободила Снигиревский и Александровский муниципальные округа Николаевской области. Жители этих территорий смогут проголосовать 23-27 сентября.
Сальдо выразил надежду, что в скором времени Николаев и Одесса присоединятся к России.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.