The Telegraph: экономика Германии испытывает самый сильный шок с 1949 года

Экономика Германии испытывает сильнейший шок за последние 73 года из-за роста цен на газ, сообщает издание The Telegraph.

По данным Федерального статистического управления, за минувший год промышленная продукция в ФРГ подорожала на 46%. Это самый интенсивный рост с 1949 года.

Энергетический кризис затронул как малый, так и крупный бизнес. Немцы стали больше платить за электричество и продукты питания. В обществе растёт недовольство текущей ситуацией. Многие призывают отменить эмбарго на поставки российских энергоносителей.