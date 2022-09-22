Экономика Германии испытывает сильнейший шок за последние 73 года из-за роста цен на газ, сообщает издание The Telegraph.
По данным Федерального статистического управления, за минувший год промышленная продукция в ФРГ подорожала на 46%. Это самый интенсивный рост с 1949 года.
Энергетический кризис затронул как малый, так и крупный бизнес. Немцы стали больше платить за электричество и продукты питания. В обществе растёт недовольство текущей ситуацией. Многие призывают отменить эмбарго на поставки российских энергоносителей.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.