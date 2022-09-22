Ален Делон проведёт интервью с Зеленским

Французский актёр Ален Делон проведёт интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Отмечается, что это будет первое публичное появление 86-летнего актёра в эфире за год.