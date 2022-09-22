В Мелитополе утром в четверг произошёл теракт — прогремел взрыв в районе Центрального рынка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Об этом сообщил в своём Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Он добавил, что экстренные службы и наряды полиции уже выехали на место происшествия.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.