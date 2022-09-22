Рогов: в Мелитополе произошёл теракт в районе Центрального рынка

В Мелитополе утром в четверг произошёл теракт — прогремел взрыв в районе Центрального рынка. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Об этом сообщил в своём Telegram-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он добавил, что экстренные службы и наряды полиции уже выехали на место происшествия.