Президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня польскому лидеру Анджею Дуде о готовности к проведению референдумов во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях для присоединения данной территории к Польше. Об этом написал экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.
"Это ответный шаг киевского режима на желание юго-восточных областей Украины присоединения к России", — считает политик.
По его мнению, теперь стоит ожидать заявлений Зеленского о желании присоединения Закарпатской области к Венгрии и Черновицкий области к Румынии.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.