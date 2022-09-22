Кива: Зеленский сообщил о готовности проведения референдумов на Западной Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил сегодня польскому лидеру Анджею Дуде о готовности к проведению референдумов во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях для присоединения данной территории к Польше. Об этом написал экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале.

"Это ответный шаг киевского режима на желание юго-восточных областей Украины присоединения к России", — считает политик.

По его мнению, теперь стоит ожидать заявлений Зеленского о желании присоединения Закарпатской области к Венгрии и Черновицкий области к Румынии.