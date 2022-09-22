Додик пообещал, что будут продолжены все совместные проекты с Россией

Лидер боснийских сербов Милорад Додик рассказал в беседе с РИА Новости, что все совместные с Россией проекты, в том числе строительство газопровода в Республике Сербской, будут продолжены.

Об этом Додик заявил после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.