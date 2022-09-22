Лидер боснийских сербов Милорад Додик рассказал в беседе с РИА Новости, что все совместные с Россией проекты, в том числе строительство газопровода в Республике Сербской, будут продолжены.
Об этом Додик заявил после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.