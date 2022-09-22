The American Conservative: Зеленскому стоит оставить Крым в покое

У Владимира Зеленского нет никаких возможностей вернуть Крым "военным путем", а потому эту идею украинским властям стоит забыть.

"С имеющимися силами Киеву будет нелегко отвоевать даже Донбасс, включая земли, контролируемые пророссийскими сепаратистами с 2014 года", — отмечают эксперты американского издания The American Conservative.

Они также уверены, что любая попытка Украины захватить полуостров Крым приведет к тотальной войне, для которой у киевского режима не хватит ни солдат, ни западного оружия.