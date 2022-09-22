У Владимира Зеленского нет никаких возможностей вернуть Крым "военным путем", а потому эту идею украинским властям стоит забыть.
"С имеющимися силами Киеву будет нелегко отвоевать даже Донбасс, включая земли, контролируемые пророссийскими сепаратистами с 2014 года", — отмечают эксперты американского издания The American Conservative.
Они также уверены, что любая попытка Украины захватить полуостров Крым приведет к тотальной войне, для которой у киевского режима не хватит ни солдат, ни западного оружия.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.