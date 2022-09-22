Сегодня суд в Китае огласил приговор бывшему министру юстиции КНР Фу Чжэнхуа. За коррупционные преступления чиновника приговорили к смертной казни.
"Фу Чжэнхуа приговаривается к смертной казни за взяточничество с отсрочкой исполнения приговора на два года", — сообщил китайский телеканал.
Согласно приговору, Фу Чжэнхуа пользовался служебным положением для личного обогащения и за время пребывания на посту незаконно получил более 117 миллионов юаней (около $16,5 миллиона).
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