Верхняя палата казахстанского парламента приняла закон, который исключает День первого президента республики из перечня госпраздников страны.
"Предлагается исключить День первого президента — 1 декабря — из списка государственных праздников", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.