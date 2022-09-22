Милорад Додик: антироссийские санкции негативно сказываются на экономике ЕС

Санкции, наложенные на Россию, уже привели к негативным последствиям для стран-членов Евросоюза, заявил член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

"Россия по-прежнему является нашим партнерским государством, несмотря на те санкции, которые были введены против России и которые имеют негативные последствия, прежде всего по отношению к тем, кто их вводил, то есть к Евросоюзу", — отметил лидер боснийских сербов в интервью агентству РИА Новости.

Ранее Владимир Путин отметил, что попытка экономически ограничить Россию привела к серьёзному удару по мировой экономике.