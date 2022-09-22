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В Аргентине только сейчас отменили обязательное ношение масок

Мир

Власти Аргентины отменили введённое два года назад требование обязательно носить медицинские маски в закрытых помещениях и общественном транспорте.

"Установить необязательный характер использования масок", — гласит официальный указ правительства.

Отмечается, что это сделано на фоне "устойчивого снижения числа случаев" инфицирования коронавирусом.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
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