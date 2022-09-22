Член главного совета администрации Запорожья Владимир Рогов обратился к украинским властям и потребовал вывести войска из региона.
"ВСУ должны немедленно покинуть оставшуюся часть Запорожской области. В противном случае после проведения референдума украинские войска будут восприняты как оккупанты, а любые их действия — как агрессия против России", — отметил он в интервью РИА Новости.
На данный момент союзные силы ВС РФ и ополчения ЛДНР держат под контролем около 73% территории Запорожской области. Оставшуюся часть региона, в том числе областной центр Запорожье, контролируют украинские власти.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.