После провала контрнаступления украинских боевиков под Херсоном в Николаеве начались серьёзные проблемы: не хватает продовольствия и воды.
"Народ сейчас голодает. Красный Крест раздаёт еду. Это единственная возможность для большей части населения прокормить свои семьи. Очень большие очереди сейчас за водой стоят", — сообщил РИА Новости источник в населённом пункте.
Собеседник агентства добавил, что с наступлением холодов ситуация только ухудшится.
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Решение Путина воевать в полную силу было своевременным, таким же, как и подведение под войну с НАТО на Украине идеологической базы: защищаем свою землю.