В украинском городе Николаеве начались перебои с продовольствием и водой

После провала контрнаступления украинских боевиков под Херсоном в Николаеве начались серьёзные проблемы: не хватает продовольствия и воды.

"Народ сейчас голодает. Красный Крест раздаёт еду. Это единственная возможность для большей части населения прокормить свои семьи. Очень большие очереди сейчас за водой стоят", — сообщил РИА Новости источник в населённом пункте.

Собеседник агентства добавил, что с наступлением холодов ситуация только ухудшится.