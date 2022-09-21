Финляндия собирается запретить въезд всем россиянам

Согласно заявлению главы МИД Финляндии Пекка Хаависто в ходе Генассамблеи ООН, его страна планирует перестать выполнять роль транзитного государства для россиян, имеющих шенгенские визы.

Хаависто пообещал для реализации этой цели оперативно подготовить новый закон, либо адаптировать уже имеющиеся.

"Сегодня мы начали подготовку решения, как можно ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток. Включая новый закон, который будет подготовлен очень быстро, или интерпретацию существующих правил", — подчеркнул глава МИД, слова которого приводит издание iltalehti.

Обсуждение этого вопроса состоится в парламенте в ближайшее время, указал Хаависто. Он добавил, что уже сообщал об этом намерении в ЕС, подчёркивая, что не видит "никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы продолжали ездить на отдых как ни в чем не бывало".