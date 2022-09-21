Политолог о призыве Си Цзиньпина: операция против Тайваня или блеф?

Политолог Кирилл Котков в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщение о том, что председатель КНР Си Цзиньпин призвал китайскую армию сосредоточиться на подготовке к настоящим боевым действиям.

Эксперт признал, что первое, что приходит на ум в данном случае — это подготовка к операции против Тайваня. При этом Котков попросил не торопиться с выводами и посмотреть за динамикой развития событий, полагая, что в ближайшие дни ситуация должна проясниться.

Котков напомнил, что Китай всегда считал остров Тайвань неотъемлемой частью своей территории. Большинство стран мира, включая Россию, а так же Советский Союз, Тайвань не признавали, считали его частью территорий Китая. Даже Соединенные Штаты его официально не признают.

"Но Соединенные Штаты всегда рассматривали Тайвань как такой непотопляемый авианосец у берегов Китая. И события, которые происходили, в том числе в этом году, ясно дали понять, что Соединенные Штаты Тайвань сдавать не собираются. Потому что потеря Тайваня — это будет не только поражение США, даже если американцы не будут участвовать напрямую в военных действиях, но это будет означать, что линия обороны Соединенных Штатов пройдет по пляжам Калифорнии", — объяснил эксперт.

Политолог предположил, что во время недавних переговоров в ходе встречи в верхах государств ШОС в Самарканде, вероятно, между Россией и Китаем достигнуты какие-то договоренности, иначе бы Китай не заявил того, что он сейчас заявляет.

При этом эксперт подчеркнул, что Китай в течение этого года все время давал понять Соединенным Штатам, что он не хочет с ними воевать, потому что его экономика завязана на рынок США и ЕС, и жертвовать своими экономическими интересами он не собирается.

"Давайте последим за этой ситуацией в ближайшие дни и мы узнаем, блеф ли то, о чем было только что заявлено или реальность", — призвал политолог.

21 сентября Си Цзиньпин обратился к армии Китая, призвав её усилить подготовку к участию в настоящих боевых действиях.