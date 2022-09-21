Рогов: у Запорожья нет планов объединяться с другими областями после референдума

По словам члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова, при положительном исходе референдума регион не планирует объединяться с находящимися рядом областями.

Рогов подчеркнул, что Запорожье самодостаточно исторически, и по своим размерам, численности населения и экономическим перспективам эта область превосходит многие другие регионы РФ.

"Запорожская область исторически более чем самодостаточна. Мало того, при том что освобождено около трех четвертей территории, сегодня она по своим размерам больше многих российских регионов, так же как и по численности населения. Когда будет освобождено Запорожье (город), это станет регионом выше среднего по российским меркам — по населению и экономическому потенциалу, и территории", — объяснил Рогов в эфире РБК.

С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях состоятся референдумы по вопросу присоединения к РФ.