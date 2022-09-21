Чешский премьер нашёл новое "мощное оружие" против России

Чешский премьер-министр Пётр Фиала заявил, что Евросоюз в своих действиях в отношении России должен сохранять единство.

По словам Фиалы, "европейские государства согласны во мнении, что Украине необходимо предоставлять гуманитарную, военную и финансовую помощь". Сказано это было в связи с тем, что Чехия является страной-председателем Евросоюза. Ротация происходит каждые полгода, Чехия будет во главе ЕС до конца 2022 года.

В этом качестве, сообщил Пётр Фиала, Чехия намерена вести работу по "сохранению единства позиции европейских государств" по отношению к российским действиям на Украине.

Чешский премьер-министр также поведал о новом "мощном оружии" Евросоюза: "Единство Европы, которое в прошлом не являлась чем-то само собой разумеющимся, сегодня становится нашим мощным оружием".

"Я думаю, что Владимир Путин был удивлён однозначностью позиции европейских государств, решивших выразить поддержку Украине, удивлён тем, как единогласно принимались антироссийские санкции. С выбранного пути нельзя сворачивать, по нему необходимо идти вперёд", — заявил Фиала.

Напомним, 3 сентября в Праге на Вацлавскую площадь вышли десятки тысяч человек — по разным оценкам, от 70 до 100 тысяч — с требованием отставки правительства. Демонстранты требовали снижения цен на газ и электричество.

Пётр Фиала тогда заявил, что к организации митинга причастны пророссийские силы.