Экс-премьер Украины Азаров подал иск в суд против Зеленского

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров обратился в Верховный суд с иском против президента страны Владимира Зеленского. Политик требует отменить против него санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом сообщают "Украинские новости".

Издание уточняет, что Азаров просит признать противоправным и недействительным и отменить указ президента от 9 апреля 2021 года, которым были введены эти санкции.

Также стало известно, что иск против Зеленского подал бывший генпрокурор Украины Виктор Пшонка. Требование то же — снять санкции СНБО.

Уточняется, что иск прокурор подал ещё в прошлом году, но рассмотрение дела назначено на 18 октября.