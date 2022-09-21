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Столтенберг о частичной мобилизации в РФ: мы продолжаем сохранять бдительность

Мир

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал объявление частичной мобилизации в России.

По мнению политика, этот шаг российских властей никак не повлияет на ядерные силы в РФ, в готовности которых альянс не наблюдает каких-либо изменений.

При этом генсек НАТО призвал продолжать внимательно следить за происходящим и держаться настороже.

"До сих пор мы не наблюдаем каких-либо изменений в готовности ядерных сил (России — Прим. ред.), но мы внимательно мониторим и сохраняем бдительность", — сказал Столтенберг в разговоре с агентством Рейтер.

Генсек НАТО подчеркнул, что после того, как в РФ была объявлена частичная мобилизация, в альянсе по-прежнему будут бдительны по отношению к России, а военная помощь Украине будет продолжена.

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https://youtu.be/d1C8zaPsP1s
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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