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Baijiahao: Зеленский готовится к распродаже Западной Украины

Мир

Обозреватели китайского издания Baijiahao, внимательно анализирующие всё, что происходит на Украине и вокруг неё, уверены, что совсем скоро наступит время, когда Киеву придётся начать платить по счетам за щедро поставляемые США и другими "союзниками" вооружения. А денег нет. И взять их неоткуда.

Baijiahao: Зеленский готовится к распродаже Западной Украины

Хотя креативная команда президента Зеленского источник дохода нашла-таки:

  • в конце лета был подписан документ об ускорении процедуры приватизации государственной собственности.

Вот так просто: сначала от золотого запаса избавились, теперь госпредприятия распродают. Следующие на очереди — западноукраинские области, — считают китайские аналитики.

"Даже после окончания конфликта Украине будет трудно привлечь иностранные инвестиции и добиться экономического развития. Поэтому у Киева остается только один вариант: продавать государственные активы, включая предприятия, природные ресурсы, а потом и территории", — говорится в опубликованной Baijiahao статье.

Эксперты из КНР напоминают: недавно западная пресса писала, что Киеву, дабы погасить долги, придётся "за копейки" раздавать в аренду США и НАТО территории под обустройство военных баз.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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