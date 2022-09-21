Мэр Киева Виталий Кличко попросил Берлин поделиться с Киевом пунктами обогрева.
Кличко обратился к Германии, в том числе к федеральному министру экономического сотрудничества и развития Германии Свенье Шульце. На фоне энергетического кризиса в Европе он попросил оказать жителям Киева помощь и предоставить генераторы и мобильные пункты обогрева.
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