Кличко попросил Берлин поделиться с Киевом пунктами обогрева

Мэр Киева Виталий Кличко попросил Берлин поделиться с Киевом пунктами обогрева.

Кличко обратился к Германии, в том числе к федеральному министру экономического сотрудничества и развития Германии Свенье Шульце. На фоне энергетического кризиса в Европе он попросил оказать жителям Киева помощь и предоставить генераторы и мобильные пункты обогрева.