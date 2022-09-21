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Сенатор из ФРГ Керстан открыл секрет экономии воды: душ по будильнику

Мир

Немецкий сенатор Йенс Керстан, курирующий вопросы окружающей среды, поделился своим секретом экономии электроэнергии.

Сенатор из ФРГ Керстан открыл секрет экономии воды: душ по будильнику

"Я всегда ставлю будильник, чтобы не принимать душ слишком долго. Мне, как человеку, который с трудом собирается по утрам, это дается нелегко" — рассказал Керстан изданию T-Online.

Это не единственное, что делает сенатор в целях экономии. Также он временно отказался от включения отопления в доме, стараясь вместо этого тепло одеваться, чтобы согреться. Кроме этого, Керстан не пользуется машиной, эксплуатируя служебный электромобиль.

Ранее другие высокие должностные лица Германии уже рассказывали, каким образом можно сэкономить электроэнергию. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек говорил в июне, что начал принимать "быстрый" душ, в то время как премьер Баден-Вюртемберга Винфрид Кречман вообще считает, что ежедневные водные процедуры можно заменить обтиранием мочалкой.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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