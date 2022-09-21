РИА Новости: США и ЕС забыли про главное оружие Москвы

США и Европа не скрывают своей радости от того, что Россия, по их мнению, "увязла" на Украине. Однако, по словам обозревателя РИА Новости Ирины Алкснис, западный мир, поверив в свой успех, забыл о главном российском оружии — способности Москвы к асимметричным и неожиданным ходам.

По её словам, зачастую действия РФ не только "ломают композицию на шахматной доске", но переворачивают весь стол. Алкснис считает, что неожиданным ходом для Запада стало само начало СВО на Украине.

В ближайшее время аналитики Пентагона и ЕС будут ломать головы над тем, как предстоящие референдумы и грядущие перемены изменят ход событий и каких ещё неприятных сюрпризов ждать от Москвы, считает обозреватель.

"А простор для размышлений открывается широчайший", — констатирует она.