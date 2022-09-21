Матеуш Моравецкий заявил, что Польша желает жить в мире с Россией

Первым польским политиком, прокомментировавшим объявление частичной мобилизации в РФ для продолжения специальной военной операции на Украине, стал польский премьер Матеуш Моравецкий.

По его словам, РФ планирует поменять границы "на глазах у всего мира" и Польша не может на это согласиться. При этом глава польского правительства указал, что страна хочет жить в мире с Россией, передаёт Niezalezna.

Напомним, что президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. На военную службу будут призваны только имеющие опыт ведения боевых действий люди. Мобилизационные мероприятия начнутся 21 сентября.