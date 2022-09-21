MintPress: теневое руководство США в конфликте с РФ дорого обходится Вашингтону

США фактически вступили в прямую конфронтацию с Россией. Вашингтон тратит колоссальные средства на затягивание украинского конфликта, чтобы сохранить свою гегемонию. Об этом заявил журналист Рамзи Баруд.

Каждый здравомыслящий человек осознаёт, что США принимают активное участие в боевых действиях на Украине, подчеркнул он. Солдаты ВСУ оснащены западным оружием, а перемещения российской армии отслеживаются с помощью американских спутников, указал Баруд.

"Как ни назови — теневым руководством, опосредованной или гибридной войной, — Вашингтон принимает участие в российско-украинском конфликте, который дорого обходится США из-за стремления оставаться единственной сверхдержавой в мире", — заявил аналитик в издании MintPress News.