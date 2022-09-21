Премьер Бельгии де Кроо призвал всех сохранять спокойствие после речи Путина

Бельгийский премьер-министр Александер де Кроо отреагировал на выступление президента РФ Владимира Путина. Политик призвал лидеров Евросоюза оставаться спокойными и не усугублять ситуацию.

"Мы должны ответить спокойствием, не надо подливать масла в огонь. Мы не должны провоцировать", — сказал де Кроо.

При этом премьер-министр Бельгии считает, что нужно сохранять верность выбранному курсу касательно Украины и по-прежнему поддерживать её.

Де Кроо напомнил, что финансовая и военная помощь Бельгии Киеву уже составила 55 миллионов евро, и Брюссель намерен продолжать делать это и дальше.

Ранее 21 сентября Путин обратился к россиянам, объявив о поддержке референдумов в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях, а также сообщил, что в стране объявляется частичная мобилизация.