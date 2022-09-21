В Литве решили увеличить уровень готовности ВС из-за частичной мобилизации в РФ

Согласно заявлению министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, его страна приняла решение повысить уровень готовности своих вооружённых сил после объявления в РФ частичной мобилизации.

"Поскольку российская военная мобилизация будет проводиться и в Калининградской области, по соседству с нами, Литва не может просто наблюдать. В наших силах быстрого реагирования повышается уровень готовности", — объяснил Анушаускас в своих соцсетях.

Министр добавил, что литовские власти обещают и дальше поддерживать Украину, а также обращаются с призывом к союзникам нарастить военную поддержку Киева.

Президентом РФ Владимиром Путиным был подписан указ "Об объявлении частичной мобилизации в РФ".