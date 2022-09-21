Западные страны поставляют киевскому режиму оружие, боеприпасы, разведданные и инструкторов, а значит об ухудшении отношений России и НАТО говорить уже не приходится.
Так бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков прокомментировал вопрос о возможной реакции США и Евросоюза на референдумы о присоединении к России в освобождённых от националистов областях Украины.
"Если Россия проявит волю на уровне 24 февраля, то и Запад будет вынужден откатиться на те позиции, на которых он находился в феврале. Тогда США и другие члены НАТО эвакуировали своих граждан, но никак не собирались защищать Украину военным путём", — напомнил он в интервью Телеканалу "360".
Стрелков предупредил, что в ожидании референдумов Киев будет продолжать делать всё, чтобы сорвать процесс свободного волеизъявления жителей донбасских республик, а также Запорожской и Херсонской областей.
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