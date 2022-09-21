Баширов заявил, что слова Путина о мобилизации поставили НАТО перед развилкой

Политический эксперт Марат Баширов прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о частичной мобилизации и отметил, что теперь на стороне союзных сил будет резкий перевес.

После призыва 300 тысяч резервистов, которые будут использовать тяжёлые виды вооружений, оборона украинской армии будет проломлена, заявил аналитик. Более того, по мнению Баширова, ВС РФ смогут дойти до Западной Украины за полгода.

"Теперь НАТО перед развилкой: гибридная война с использованием ВСУ и наёмников становится бессмысленной и если продолжать, то надо посылать на Украину регулярные войска стран членов альянса", — указал политолог в своём Telegram-канале.