Премьер Британии Трасс: Россия должна покинуть Украину и выплатить компенсации

Британский премьер-министр Лиз Трасс убеждена, что Россия обязана выплатить денежные компенсации руководству киевского режима. Только в таком случае Москва будет являться равным партнёром на международной арене, заявила она.

"Мы должны убедиться, что произведена должная компенсация за то, что произошло на Украине, и мы должны убедиться в том, что Россия никогда вновь не сможет угрожать граничащим с ней странам", — цитирует слова премьера ТАСС.