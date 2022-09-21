Британский премьер-министр Лиз Трасс убеждена, что Россия обязана выплатить денежные компенсации руководству киевского режима. Только в таком случае Москва будет являться равным партнёром на международной арене, заявила она.
"Мы должны убедиться, что произведена должная компенсация за то, что произошло на Украине, и мы должны убедиться в том, что Россия никогда вновь не сможет угрожать граничащим с ней странам", — цитирует слова премьера ТАСС.
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