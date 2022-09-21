Путин: США подталкивают Киев к переносу боевых действий на территорию России

Вашингтон подталкивает Киев перенести боевые действия на российскую территорию. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе обращения по поводу ситуации в Донбассе.

Он подчеркнул, что страны коллективного Запада перестали скрывать свои истинные намерения в украинском конфликте.

"Уже не таясь говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя с последующим лишением экономического, политического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны", — заявил Путин.