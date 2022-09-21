Херсонская область сохранит своё название после вхождения в состав РФ

Власти Херсонской области заявили, что регион сохранит существующее название, если по результатам референдума войдёт в состав России.

"Херсонская область после вхождения в качестве субъекта в состав Российской Федерации намерена сохранить своё нынешнее название", — заявил глава ВГА региона Владимир Сальдо.