Власти Херсонской области заявили, что регион сохранит существующее название, если по результатам референдума войдёт в состав России.
"Херсонская область после вхождения в качестве субъекта в состав Российской Федерации намерена сохранить своё нынешнее название", — заявил глава ВГА региона Владимир Сальдо.
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