Euractiv: новый пакет санкций ЕС может быть введён после референдумов в Донбассе

Новые санкции Европейского союза могут быть расширены на регионы, которые намереваются провести референдумы о присоединении к России, сообщил портал Euractiv со ссылкой на чиновников ЕС.

Ограничения могут коснуться лиц, которые помогают организовывать и проводить голосование.

По данным портала, дипломаты Евросоюза опасаются, что седьмой пакет санкций будет заблокирован Венгрией.