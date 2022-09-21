Новые санкции Европейского союза могут быть расширены на регионы, которые намереваются провести референдумы о присоединении к России, сообщил портал Euractiv со ссылкой на чиновников ЕС.
Ограничения могут коснуться лиц, которые помогают организовывать и проводить голосование.
По данным портала, дипломаты Евросоюза опасаются, что седьмой пакет санкций будет заблокирован Венгрией.
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