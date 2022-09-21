Запорожская область разорвала все отношения с Украиной

Запорожская область больше не является составной частью Украины и разрывает все отношения с Киевом, заявил член совета ВГА региона Владимир Рогов.

"Запорожская область разрывает все отношения с Украиной как её составная часть и больше никогда не будет с ней отождествляться. Украинский период истории Запорожского края уже в прошлом", — пояснил он в интервью агентству РИА Новости.

Рогов уточнил, что Запорожье намерено в ближайшее время вернуться в состав Российской Федерации, и регион не планирует сворачивать с выбранного пути.