Запорожская область больше не является составной частью Украины и разрывает все отношения с Киевом, заявил член совета ВГА региона Владимир Рогов.
"Запорожская область разрывает все отношения с Украиной как её составная часть и больше никогда не будет с ней отождествляться. Украинский период истории Запорожского края уже в прошлом", — пояснил он в интервью агентству РИА Новости.
Рогов уточнил, что Запорожье намерено в ближайшее время вернуться в состав Российской Федерации, и регион не планирует сворачивать с выбранного пути.
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