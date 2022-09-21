Владимир Зеленский обратился к властям Соединенных Штатов с призывом оказать больше поддержки его стране, в том числе стать гарантом безопасности, сообщает американское издание Newsweek.
"Я считаю очень важным, чтобы США стали первой страной, подписавшей гарантии безопасности с украинской стороной. Когда США дают Украине артиллерию, то и другие страны нас поддерживают и тоже ее предоставляют", — заявил украинский президент.
Он уверен, что если Вашингтон первым признает Россию страной-террористом, то европейские государства будут вынуждены последовать примеру США.
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