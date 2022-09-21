Глава итальянского правительства Марио Драги назвал будущие референдумы в донбасских республиках и на освобожденных территориях Украины "нарушением международного права".
"Референдумы о независимости в Донбассе являются нарушением международного права, что мы решительно осуждаем", — заявил Драги с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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