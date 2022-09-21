Представитель государственного украинского концерна "Укроборонпром" сообщил, что начато строительство предприятия по производству боеприпасов, причём помощь в возведении завода окажет одна из стран НАТО.
"Укроборонпром" совместно со страной — членом НАТО строит боеприпасный завод. Боеприпасы будут производиться по стандартам альянса", — гласит официальное заявление компании.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
ВСУ под Херсоном отправляют танкистов на верную смерть с заваренными люками, рассказал комбат Ходаковский.