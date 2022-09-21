На Украине построят новый завод боеприпасов при участии НАТО

Представитель государственного украинского концерна "Укроборонпром" сообщил, что начато строительство предприятия по производству боеприпасов, причём помощь в возведении завода окажет одна из стран НАТО.

"Укроборонпром" совместно со страной — членом НАТО строит боеприпасный завод. Боеприпасы будут производиться по стандартам альянса", — гласит официальное заявление компании.