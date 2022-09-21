Финская госкорпорация Gasum продолжает закупки сжиженного природного газа из России, сообщает издание Helsingin Sanomat.
По данным авторов материала, Gasum заключила с компанией "Газпром" долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа, причём на условиях "Бери или плати".
"Это означает, что мы либо получаем газ и платим за него, либо мы не получаем газ и всё равно платим за него", — пояснил изданию представитель компании.
В статье уточняется, что финская корпорация покупает СПГ у российских производителей уже четыре года, но ни разу не раскрывала объемы поставок.
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