США заранее отказались признавать итоги будущих референдумов в Донбассе

Американские власти никогда не признают результаты референдумов о присоединении к РФ, которые вскоре пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях, заявил глава Госдепа США Энтони Блинкен.

"На этой неделе, в ООН, было бы важно, чтобы другие страны — все, кто поддерживает Устав ООН и стремится его защищать, — также ясно дали это понять", — добавил он во время переговоров с министром иностранных дел Великобритании Джеймсом Клеверли.